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Spor
AA 10.09.2023 14:55

Nicolas Pepe resme Trabzonspor'da

Trabzonspor, Fildişi Sahilli futbolcu Nicolas Pepe ile anlaşma sağladı.

Nicolas Pepe resme Trabzonspor'da

Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) da yer alan açıklamada, profesyonel futbolcu Nicolas Pepe ile 1 yıllık anlaşma sağlandı.

"Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya 2023-2024 futbol sezonu için 1 milyon 750 bin euro garanti ücret ve 1 milyon 600 bin euro imza ücreti ödenecektir. Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının yüzde 5'i oranında ödeme yapılacaktır."

Öte yandan kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Pepe, kulübün sponsoru Acıbadem Maslak Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçti.

Deneyimli oyuncu, 2019 yazında 80 milyon avro karşılığında Lille'den, Arsenal'a transfer olmuştu. İngiliz devinde 112 resmi maça çıkan Nicolas Pepe, 27 gol atıp 21 de asist yaptı.

Geçen sezonu kiralık olarak Fransız ekibi Nice'te geçiren Pepe, 28 karşılaşmada 8 kez ağları sarsıp 1 de gol pası verdi.

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