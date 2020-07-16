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NFL'de 72 oyuncuda koronavirüs tespit edildi
Amerikan Futbolu Ligi'nde (NFL) 72 oyuncunun koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Amerikan Futbolu Ligi Oyuncular Birliğinden (NFLPA) yapılan açıklamada, 10 Temmuz'dan itibaren yapılan testlerde 72 oyuncuda koronavirüs tespit edildiği belirtildi.
Test sonucu pozitif çıkan oyuncuların karantinaya alındığı ve salgına karşı yeni önlemler içeren bir protokolün hazırlanması için NFL ile ortaklaşa çalışmalara başlandığı ifade edildi.
NFL'de oyuncuların, yeni sezon hazırlıkları için 28 Temmuz'da antrenman kamplarına alınması bekleniyor. Yeni sezonun ise 10 Eylül'de başlaması öngörülüyor.
Etiketler: koronavirüs testi Amerikan Futbolu LigiSon Güncelleme: 16 Temmuz 2020 Perşembe 22:32
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