Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolüne giren 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sol ayak kaslarında yırtık tespit edildiği ve sahalardan 4 hafta uzak kalacak.

Naymar'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağındaki Barcelona maçının yanı sıra, ligde Nice, Monaco ve Dijon karşısında oynaması beklenmiyor.

Brezilyalı yıldız, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta 13 gole imza attı.