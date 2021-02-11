Haber Giriş: 11 Şubat 2021 Perşembe 21:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Neymar sahalardan 4 hafta uzak kalacak
[Fotoğraf: Reuters]
Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Paris Saint-Germain'in (PSG) yıldız oyuncusu Neymar, sakatlığı nedeniyle sahalardan yaklaşık bir ay uzak kalacak.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, sağlık kontrolüne giren 29 yaşındaki Brezilyalı oyuncunun sol ayak kaslarında yırtık tespit edildiği ve sahalardan 4 hafta uzak kalacak.
Naymar'ın, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk ayağındaki Barcelona maçının yanı sıra, ligde Nice, Monaco ve Dijon karşısında oynaması beklenmiyor.
Brezilyalı yıldız, bu sezon PSG formasıyla tüm kulvarlarda 18 maçta 13 gole imza attı.
Sıradaki Haber
El-Ehli Kulüpler Dünya Kupası'nda üçüncü oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz