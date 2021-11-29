Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 20:09Son Güncelleme: Kaynak: AA
Neymar 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar, sakatlığı nedeniyle 6-8 hafta forma giyemeyecek
Fransız kulübü Paris Saint-Germain, futbolcuların sağlık durumlarıyla ilgili açıklama yaptı.
Dün Saint-Entienne ile oynanan karşılaşmanın 88. dakikasında sol ayak bileğinden sakatlanarak oyundan çıkan Neymar, 6-8 hafta sahalardan uzak kalacak.
Neymar'ın sağlık durumu 72 saat içinde yeniden değerlendirilecek.
Sakatlığını atlatan Marco Veratti, antrenmanlara başladı.
Mauro Icardi yarın, Georginio Wijnaldum 2 Aralık'ta, Ander Herrera ise hafta sonunda antrenmanlara yeniden başlayabilecek.
Tedavisi devam eden Julian Draxler, antrenmanlara 2-3 hafta içinde katılabilecek.
Etiketler: Paris Saint-Germain
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