Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Galatasaray'ın eski başkanı Mustafa Cengiz için İstanbul Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde tören düzenlendi.

Cengiz'in naaşı, Ulus Mezarlığı'nda toprağa verilecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray Futbol Kulübünü 37'inci Başkanı Mustafa Cengiz'in Marmara İlahiyat Fakültesi Camii'nde kılınan cenaze namazına katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan cenazeye katıldı

Erdoğan burada yaptığı konuşmada "Futbol camiası içerisinde yöneticilikte ben bir beyefendi tanıdım dersem haksızlık yapmış olmam" dedi. Cengiz ailesine ve Galatasaray camiasına başsağlığı diledi.

Erdoğan cenazede sözlerine şöyle devam etti:

"Özellikle futbol camiası içerisinde yöneticilikte ben bir beyefendi tanıdım dersem haksızlık yapmış olmam. Bir beyefendiydi ve bir beyefendi olarak da görevini son ana kadar böyle icra etti. Rabbim inşallah gönül kırmayan gönül kazanan sürekli bu hal üzre devam eden Mustafa abimize inşallah cennetiyle cemaliyle ödüllendirsin. Ailesine ve camiaya sabırlar rabbimden inşallah lütfeylesin. Rabbim yar yardımcısı olsun inşallah"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray eski başkanı Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katılıyor. https://t.co/z9bOyEuWj9 — TRT Haber Canlı (@trthabercanli) November 29, 2021

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım de Cengiz ailesini cenaze töreninde yalnız bırakmadı.

Galatasaray Kulübü eski yöneticilerinden Abdurrahim Albayrak, Cengiz'in tabutu başında bekledi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski başkan Mustafa Cengiz'in cenaze törenine katılan isimler arasında yer aldı.

Naaşı önce stadyuma götürüldü

Mustafa Cengiz'in naaşı ilk olarak cenaze töreni öncesinde NEF Stadyumu'na götürüldü.

Spor dünyası akın etti

Cenaze törenine başta oğlu Mustafa Cengiz'in oğlu Sarper Cengiz olmak üzere Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay, Kaan Kançal, Faruk Süren, Lütfi Arıboğan, Dursun Özbek, Nihat Özdemir, Ali Koç, Göksel Gümüşdağ, Adnan Polat, Fatih Terim ve Ahmet Nur Çebi gibi isimler katıldı.

Mustafa Cengiz kimdir?

Gaziantep'in Nizip ilçesinde 1949 yılında dünyaya gelen Mustafa Cengiz, ilk ve orta öğrenimini burada tamamladıktan sonra Gaziantep Lisesi'nden mezun oldu.

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdikten sonra kamuda görev alan Cengiz, Köy Koop Merkez Birliği'nin kurucu uzmanı olarak çalıştı. Ardından Tanzim Satışlar (TANSA) Genel Müdürlüğü yapan Mustafa Cengiz, 12 Eylül 1980 darbesiyle birlikte kamudan ayrılarak özel sektörde iş hayatına atıldı.

Ortadoğu ülkelerine dönük işler yapan Cengiz, akaryakıt sektöründe yoğunlaştı. Türkiye Akaryakıt Bayiileri ve Gaz İşverenler Sendikası'nda genel başkanlık, İstanbul Ticaret Odası Petrol Meslek Komiteleri'nde sektör temsilciliği görevleri üstlenen Cengiz, Galatasaray Kulübünün de aktif üyelerinden biri konumundaydı.

Galatasaray Kulübü Tüzük Tadil Komisyonu üyeliği yaparak yeni tüzük çalışmalarına katkı veren Cengiz, divan kurulu ve genel kurul toplantılarındaki konuşmalarıyla da ön plana çıkmıştı.

20 Ocak 2018'de başkan seçildi

Mustafa Cengiz, 20 Ocak 2018'de gerçekleştirilen olağanüstü genel kurulda Galatasaray Kulübünün 37. başkanı oldu.

Söz konusu kongrede Dursun Özbek ile yarışan Cengiz, oyların bin 703'ünü alarak başkanlığa seçildi.

Göreve geldikten sonra finansal fair-play ile ilgili sorunlarla mücadele eden ve UEFA ile sık görüşmeler gerçekleştiren Mustafa Cengiz yönetimi, sezon sonunda futbolda Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Sarı-kırmızılı kulüp, kadın basketbolda da FIBA Avrupa Kupası'nı kazandı.

Mustafa Cengiz, Mayıs 2018'de olağan seçimli genel kurulda bir kez daha başkanlık mücadelesi verdi. Kurul listesinde birçok değişiklik yapan Cengiz, 2 bin 525 oy alarak Dursun Özbek, Ozan Korkut ve Ali Fatinoğlu'nu geride bıraktı ve tekrar başkanlığa seçildi.

Girdiği ikinci seçimde güvenoyu alan Cengiz başkanlığındaki Galatasaray, 2018-2019 sezonunda futbolda üst üste 2. kez şampiyonluğu elde etti. Aynı sezon Ziraat Türkiye Kupası'nı ve TFF Süper Kupa'yı da alan sarı-kırmızılılar, önemli bir başarıya imza attı.

Futbolda alınan kupalara rağmen futbol dışı branşlarda başarısız olunması, özellikle geçen sezon erkek basketbolda son haftalarda kümede kalınması nedeniyle Mustafa Cengiz yönetimi büyük eleştirilere maruz kalmıştı.

Mustafa Cengiz, 6 Mayıs'ta yaptığı açıklamada sarı-kırmızılı kulübün başkanlığına tekrar aday olmayacağını duyurmuştu. Cengiz'in aday olmadığı genel kurulda, 19 Haziran 2021'de başkanlığa Burak Elmas seçilmişti.

Futbolda tek teknik direktör

Mustafa Cengiz, bin 246 gün süren başkanlığı döneminde futbolda sadece Fatih Terim ile çalıştı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı, Dursun Özbek döneminde Aralık 2017'de 4. kez göreve getirilen Fatih Terim ile çalışmaya devam etti. Galatasaray, bu sürede futbolda 4 kupa kazandı.

Cengiz, başkanlığı döneminde birçok kez sorun yaşadığı ve kamuoyu önünde polemiklere girdiği Terim ile görev süresinin son bölümünde yola devam etmeme kararı almıştı.

Ciddi sağlık sorunları yaşadı

Mustafa Cengiz, başkanlığının son 1 yıllık bölümünde ciddi sağlık sorunlarıyla mücadele etti.

2020 yılının ilk aylarında rahatsızlığı ortaya çıkan Mustafa Cengiz, aynı yılın mayıs ayında beyninden ve midesinden bir dizi operasyon geçirdi. Cengiz, bu süreçte uzun süre tedavi gördü. Mustafa Cengiz, başkanlığından sonraki süreçte de sağlık sorunlarıyla mücadele etti.