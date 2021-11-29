Haber Giriş: 29 Kasım 2021 Pazartesi 16:06Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Yasa dışı yollarla Türkiye'ye girmeye çalışan 3 terörist yakalandı
Suriye’den yurda yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 2’sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve 1’inin de kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Açıklama Milli Savunma Bakanlığından yapıldı.
Hatay ve Şanlıurfa’da görev yapan Hudut Kartalları, Suriye’den Türkiye'ye yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişinin yakaladığı duyuruldu.
Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan 2'sinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve 1'inin de kırmızı bültenle arandığı belirlendi.
Hatay ve Şanlıurfa’da görev yapan Hudut Kartallarımız, Suriye’den ülkemize yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 7 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede, yakalanan şahıslardan ikisinin DEAŞ terör örgütü mensubu olduğu ve birinin kırmızı bültenle arandığı belirlendi. pic.twitter.com/9rfx3PWMru— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) November 29, 2021
Etiketler: Milli Savunma Bakanlığı Terörle Mücadele DEAŞ Terör Örgütü
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