AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada 'Çerkes Forumu' adlı sayfadaki paylaşımı örnek gösterdi.

"Çerkes kardeşlerimiz Alman Deutsche Welle kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları 'Türkiye aleyhine iddialar' olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler" açıklamasını yaptı.

Ömer Çelik, Çerkeslerin Türkiye aleyhine iddialar söz konusu olduğunda her zaman en güçlü duruşu ortaya koyduklarını vurguladı.

Çerkes kardeşlerimiz Alman DW kanalının mesnetsiz iddialarını reddettiler. Sözde haber adı altında ifade edilen provokatif iddiaları “Türkiye aleyhine iddialar” olarak nitelendirerek gereken cevabı verdiler.@cerkesforumu https://t.co/dIl2WQuINZ — Ömer Çelik (@omerrcelik) November 29, 2021

AK Parti Sözcüsü Çelik, Filistin halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle de bir mesaj paylaştı.

"Filistin halkının yanında olmaya devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımız siyasi hayatının her safhasında Filistin davasının çok güçlü ve tavizsiz bir destekçisi olmuştur" ifadelerine yer verdi.

Çelik, Filistin meselesinin Ortadoğu’da barış ve istikrarın kilidi olduğunu belirtti.