Brezilya'nın son yıllarda yetiştirdiği en büyük yeteneklerden Neymar, milli formayla 100. maçına çıkmaya hazırlanıyor. 27 yaşındaki oyuncu, Brezilya'nın Singapur'da Senegal ile oynayacağı karşılaşma öncesi basın toplantısı düzenledi.

Brezilya'nın efsane futbolcularından Bebeto, Neymar'a arkasında 100 yazılı bir forma hediye etti.

10 senedir milli takımdayım ve hep görevimi en iyi şekilde yaptım diyen Neymar, Milli takıma ilk seçildiği andan beri sorumluluğunun fazlasıyla bilincinde olduğunu kaydetti.

Hem Paris'te hem de Brezilya Milli takımında çok mutluyum diyen 27 yaşındaki futbolcu, "Her zaman sahada yüzde 100'ümü vermeye çalışıyorum" cümlelerini kullandı.

Neymar sözlerini, "Dünya Kupasını kazanmayı her şeyden çok istiyorum ve henüz bunu başaramadım." diye bitirdi.

Sambacılarla bugüne kadar çıktığı 99 maçta 61 kez gol sevinci yaşayan Neymar, 2016'da tarihinde ilk defa Olimpiyat şampiyonu olan Brezilya milli takımının da kaptanıydı.

Yıldız isim, Pele ve Ronaldo'nun ardından Brezilya milli formasıyla en çok gol atan üçüncü oyuncu konumunda.

Kaynak: TRT SPOR, Reuters