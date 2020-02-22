Karşılaşmaya hızlı başlayan Trabzonspor 5. dakikada Sörloth'un golüyle 1-0 öne geçti. Mücadelenin ilk yarısı bu skorla tamamlandı.

Mücadelenin ilk ve ikinci yarısında etkili pozisyonlar üreten Beşiktaş 57. dakikada Boateng ve 64. dakikada Vida'nın golleriyle skoru 2-1 getirdi.

Tam maç bitti derken maçın ilk golünü atan Sörloth maçın kapanış golünü 90+1. dakikada atarak bordo mavililerin şampiyonluk yolunda çok önemli virajdan bir puanla geçmesini sağladı.

Norveçli golcü karşılaşmada attığı 2 golle ligdeki gol sayısını da 19'a çıkardı.

Ortaya çıkan 2-2'lik skorun ardından siyah beyazlı ekip puanını 37'e yükseltti. Bordo mavili ekip ise puanını 45'e çıkarttı ve bir maç eksiğiyle liderliğini sürdürdü.

Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan mücadeleyi Trabzonspor 4-1 kazanmıştı.

Beşiktaş, gelecek hafta Aytemiz Alanyaspor'un deplasmanına giderken, Trabzonspor Çaykur Rizespor'u konuk edecek.

[Fotoğraf: Trabzonspor Kulübü]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL-TRAZONSPOR ÖNE GEÇTİ 5. dakikada orta sahada Atiba Hutchinson'dan topu kapan Badou Ndiaye hızla ilerleyerek pasını sol kanattan ilerleyen Alexander Sörloth'a verdi. Alexander Sörloth ceza alanına girer girmez sol çaprazdan yaptığı sert ve düzgün vuruşla meşin yuvarlağı Loris Karius'un yanından uzak köşede ağlarla buluşturdu. 0-1

11. dakikada Mohamed Elneny'nin ceza yayı gerisinden kaleye gönderdiği sert şutunda Burak Yılmaz'a çarpan top kalenin sağından auta çıktı.

24. dakikada Daniel Sturridge'in ceza sahası dışında hafif sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda top kalenin solundan auta çıktı.

BEŞİKTAŞ'TAN NET POZİSYON 27. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Caner Erkin'in ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Gökhan Gönül'ün, altıpas önünden yaptığı etkili kafa vuruşunda Uğurcan Çakır son anda topu kornere çeldi.

TRABZONSPOR İKİNCİ GOLÜ KAÇIRDI 32. dakikada Doğan Erdoğan, Daniel Sturridge, Guilherme arasındaki üçlü paslaşma sonucunda topla buluşan Guilherme'nin, ceza alanında sağ çaprazdan karşı kaşıya pozisyonda yaptığı düzgün vuruşta top kalenin üstünden auta çıktı.

ETKİLİ ŞUT 35. dakikada Kevin-Prince Boateng'in pasıyla topla buluşan Georges-Kevin N'Koudou'nun, rakibini ekarte ederek ceza alanında sol çaprazdan yaptığı sert vuruşta Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başardı.

BOATENG VURDU UĞURCAN ÇIKARDI 45+3. dakikada Boateng sağdan ceza sahasına girerek şutunu çekti, kaleci Uğurcan Çakır topu kornere çeldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını Trabzonspor Beşiktaş karşısında 1-0 önde kapattı.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

48. dakikada Atiba Hutchinson'ın pasıyla ceza alanında topla buluşan Burak Yılmaz'ın dönerek yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topa hakim olmayı başardı.

50. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Mohamed Elneny'nin altıpas önünden yaptığı kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

56. dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına hareketlenen Burak Yılmaz'ın kafa vuruşunda top kalenin solundan az farkla auta çıktı.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

GOL-BEŞİKTAŞ SKORU DENGELEDİ 57. dakikada sol kanatta Joao Pereira'yı ekarte eden Burak Yılmaz hızla ilerleyerek son çizgiye inmeden yerden topu ceza alanına gönderdi. Pozisyonu takip eden Kevin-Prince Boateng'in ön direkte gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 1-1

62. dakikada ceza alanında yaşanan karambol sonrasında topu önünde bulan Mohamed Elneny'nin, penaltı noktası yakınından kaleye gönderdiği etkilli şutunda Uğurcan Çakır son anda köşeden topu kornere çeldi.

GOL-BEŞİKTAŞ ÖNE GEÇTİ 64. dakikada Caner'in köşe vuruşunda Boateng'in kafa vuruşu direkten döndü. dönen topa Ruiz vurdu ama Uğurcan gole izin vermedi. Top en son Vida'nın önünde kaldı. Hırvat oyuncunun vuruşunda top ağlara gitti. 2-1

[Fotoğraf: DepoPhotos]

75. dakikada sol kanattan kazanılan korneri kullanan Jose Sosa'nın ceza alanına gönderdiği ortasında, arka direkte topla buluşan Guilherme'nin vuruşu istediği gibi olmayınca top auta çıktı.

82. dakikada Georges-Kevin N'Koudou'nun pasıyla ceza alanında topla buluşan Tyler Boyd'un sol çaprazdan yaptığı vuruşta savunmaya çarpan top kornere gitti.

84. dakikada Caner Erkin'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Abdoulay Diaby'nin sol çaprazdan yaptığı vuruşta Uğurcan Çakır topu uzaklaştırmayı başardı.

85. dakikada Gaston Campi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Atiba Hutchinson'a çarparak kaleye yönelen topu Loris Karius son anda kornere çeldi.

90. dakikada Caner Erkin'in orta sahadan ileri gönderdiği topla buluşan Diaby hızla ceza sahasına girdi. Rakiplerinden sıyrılarak şut açısı arayan siyah-beyazlı futbolcunun vuruşunda bordo-mavili oyunculara çarpan top hız kaybedince kaleci meşin yuvarlağı kurtardı.

GOL-TRABZONSPOR EŞİTLİĞİ SAĞLADI 90+1. dakikada hızlı gelişen atakta Caleb Ekuban'ın sağ kanatta yerden ceza alanına gönderdiği ortasını iyi takip eden Alexander Sörloth, altıpas içinden gelişine yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı Loris Karius'un sağından ağlarla buluşturdu. 2-2

[Fotoğraf: AA]

Mücadele 2-2 sona erdi.

Stat: Vodafone Park

Hakem: Fırat Aydınus, Aleks Taşçıoğlu, Erdem Bayık

Beşiktaş: Karius, Gökhan Gönül, Ruiz, Vida, Caner Erkin, Atiba, Elneny, Lens (Dk. 64 Diaby), Boateng (Dk. 78 Tyler Boyd), N'Koudou (Dk. 87 Necip), Burak Yılmaz.

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Pereira, Da Costa, Campi, Novak, Doğan Erdoğan (Dk. 66 Ekuban) , Sosa, Badu Ndiaye, Guilherme (Dk. 86 Bilal), Sturridge (Dk. 55 Kamil Ahmet Çörakçi), Sörloth.

Gol: Dk. 5, 90+1 Sörloth (Trabzonspor), Dk. 57 Boateng, Dk. 64 Vida (Beşiktaş)

Sarı kart: Dk.16 De Costa, Dk. 53 Campi, 90+2 Hüseyin Çimşir (Teknik Direktör)(Trabzonspor), Dk. 79 Elneny, Dk. 90 Necip (Beşiktaş)