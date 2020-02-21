Fenerbahçe'de Vedat Muric, Galatasaray'da ise Adem Büyük ve Radamel Falcao'nun gol attığı maçlarda takımları puan kaybı yaşamıyor.

Sarı-lacivertlilerde Muric, bu sezon 10 maçta rakip fileleri havalandırdı. Fenerbahçe, bu 10 maçın hepsini kazandı ve 30 puanı hanesine yazdırdı.

Galatasaray ise Adem Büyük'ün fileleri havalandırdığı 5 ve Falcao'nun gol sevinci yaşadığı 4 karşılaşmayı da galip bitirdi.

Vedat Muric en suskun döneminde

Fenerbahçe'nin en önemli hücum gücü Muric, bu sezon ilk kez 3 maç üst üste gol atamadı.

Son golünü 19. haftadaki Medipol Başakşehir maçında kaydeden Kosovalı santrfor, Trabzonspor, Aytemiz Alanyaspor ve MKE Ankaragücü maçlarını boş geçerek sarı-lacivertli formayla en suskun dönemini geçirdi.

Sarı-lacivertli takıma sezon başında transfer olan Muric, görev aldığı 21 lig maçında 12 kez fileleri havalandırken, ligin de en golcü 5 futbolcusundan biri konumunda bulunuyor.

Son haftaların golcüsü Adem Büyük

Galatasaray'ın son haftalardaki çıkışında başrolü oynayan isim Adem Büyük oldu.

Radamel Falcao'nun sakatlığında yakaladığı oynama şansını iyi değerlendiren Adem, son 4 lig maçında 5 gol kaydetti.

Toplam 19 lig maçında attığı 6 golle sarı-kırmızılıların en golcü ismi olan Adem, derbide de formunu sürdürmek için formasını terletecek.

Galatasaray'ın bir diğer santrforu Falcao ise bu sezon 10 maçta forma giyebildi. Bu karşılaşmalarda 5 gol atan yıldız futbolcu, sakatlığından kurtularak BtcTurk Yeni Malatyaspor maçında sonradan oyuna dahil oldu.