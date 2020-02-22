Siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Sergen Yalçın, sarı kart cezasını tamamlayan Gökhan Gönül'e ilk 11'de şans verdi.

Yalçın, 22. haftadaki Medipol Başakşehir mücadelesinde ilk 11'de görevlendirdiği Abdoulay Diaby'i Trabzonspor mücadelesinde yedeklere çekti.

Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile yaptığı maçta Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bek oynayan Jeremain Lens, Trabzonspor karşısında orta sahanın sağında forma giydi.

Bakan Kasapoğlu da maçta

Karşılaşmayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da izledi.

Kasapoğlu, protokol tribününden karşılaşmayı Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ile takip etti.

Ljajic ve Dorukhan Toköz forma giyemedi

Siyah-beyazlı ekipte hastalığı nedeniyle hafta içindeki antrenmanlara katılamayan Adem Ljajic'in yanı sıra sakatlığının ardından bireysel çalışan Dorukhan Toköz, maç kadrosunda yer almadı.

Ljajic, karşılaşmayı tribünden takip etti. Teknik direktör Yalçın, Douglas Santos'u da kadroya dahil etmedi.

Rebocho 2 maç sonra kadroda

Sergen Yalçın'ın Gaziantep FK ve Medipol Başakşehir maçlarında kadroya dahil etmediği Pedro Rebocho, Trabzonspor karşısında yedekler arasında yer aldı.

Göztepe maçında da kadroda bulunmayan Rebocho, Çaykur Rizespor mücadelesinde yedek soyunmuş ama süre alamamıştı.

Siyah-beyazlılarda ayrıca Utku Yuvakuran, Enzo Roco, Umut Nayir, Güven Yalçın, Tyler Boyd, Erdoğan Kaya, Necip Uysal ve Rıdvan Yılmaz yedek soyundu.

Oyuncular ırkçılık karşıtı pankartla çıktı

İki takımın oyuncuları seremoniye Almanya’nın Hanau kentinde 19 Şubat’ta gerçekleştirilen ırkçı terör saldırısı nedeniyle "Yeter Artık! #EsReicht #Hanau" yazılı pankartla çıktı.

Pankart, Türkiye Futbol Federasyonu ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı tarafından hazırlandı.

Beşiktaş tribünlerinde de "Avrupa'daki kardeşlerimiz yalnız değildir", "Almanya'daki saldırıyı kınıyoruz", "Almanya'daki Türkler yalnız değildir", "Irkçılığa hayır" ve "Irkçılığa karşı omuz omuza" yazılı pankartlar yer aldı.

Taraftarlardan büyük destek

Beşiktaşlı taraftarlar, zorlu maçta takımlarına büyük destek verdi. Siyah-beyazlılar, Vodafone Park tribünlerin tamamen doldurdu.

Bu arada Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, daha önceki maçlarda olduğu gibi karşılaşma öncesi BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik ekip ve oyuncularla yemekte bir araya gelerek başarılar diledi.

Maç öncesi Almanya'daki ırkçı terör saldırısında hayatını kaybeden vatandaşlar ve eski milli takım oyuncusu Mustafa Yücedağ için saygı duruşu yapıldı.