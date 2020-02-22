İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesinin internet sitesinde yer alan haberde, Ascoli ve Cremonese takımlarının bugün yerel saatle 15.00’te başlayacak maç için Cino e Lillo Del Duca Stadı’na geldiği ancak, karşılaşmanın güvenliğinden sorumlu kuruluşun, bölgede artan Kovid-19 vakalarını gerekçe göstererek maçı erteleme kararını takımlara ilettiği belirtildi.

Ascoli takımının sahibi Massimo Pulcinelli, maçın resmen ertelendiği haberinin gelmesi üzerine sosyal medyadan karara tepki göstererek, "Resmen ertelendi. Saçmalıklar ülkesi. Sorumsuz insanlar tarafından yönetiliyor. Stadyum? Dünyadaki en az tehlikeli yer. Şimdi tüm kamu işletmelerini bu korku nedeniyle kapatıyoruz!" ifadelerini kullandı.

Bu arada, İtalya Ulusal Olimpiyat Komitesi Başkanı Giovanni Malago da Lombardiya ve Veneto bölgelerindeki vaka artışlarıyla ilgili olarak Spor ve Gençlik Bakanı Lorenzo Spadafora ile temas halinde olduğunu belirterek, kesinleşmiş vakaların olduğu yerlerde spor müsabakalarının yapılmaması gerektiğini belirtti.

Malago, koronavirüs salgını nedeniyle şimdilik 2020 Tokyo Yaz Olimpiyat Oyunları için bir risk görmediğini ifade etti.

İtalya'nın kuzeyinde Cremona’nın da içinde yer aldığı Lombardiya bölgesinde son 24 saatte kaydedilen vaka sayısı 39’a yükselmiş, 1 kişinin de Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybettiği açıklanmıştı. Ülke genelinde ise koronavirüs vaka sayısı 50’yi aşarken, ölü sayısı da 2'yi bulmuştu.