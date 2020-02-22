Murat Karahan'a ait Gençlerbirliği Marşı, saat 19.23'te kulübün sosyal medya hesaplarından ve Youtube kanalından yayımlandı. Marş, yarın MKE Ankaragücü ile oynanacak başkent derbisinde statta da çalınacak.

Söz ve bestesi Murat Karahan'a ait olan Gençlerbirliği Marşı, bu akşam saat 19:23'te tüm sosyal medya hesaplarımızda ve Youtube kanalımızda yayında! pic.twitter.com/nfLe5Q2LLB — Gençlerbirliği SK (@kirmizikara) February 22, 2020

Dünyaca ünlü tenor Murat Karahan, taraftarı olduğu Gençlerbirliği'ne marş yapmanın gururunu yaşadığını ifade etti.

Konser için gittiği ülkelerde Gençlerbirliği atkısını hiç yanından ayırmadığını belirten Karahan, marşın kırmızı-siyahlı takıma ve bütün Gençlerbirliği camiasına uğur getirmesini diledi.