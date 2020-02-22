Ev sahibi Göztepe, 71. dakikada Cameron Jerome ile 1-0 öne geçti. Konuk Gaziantep FK, Souleymane Diarra'nın 90+2'de dakikada attığı golle 1-1'lik eşitliği yakaladı.

Kalan sürede başka gol olmadı va taraflar sahadan 1'er puanla ayrıldı.

Son dakikada galibiyeti kaçıran ve bir maçı eksik olan Göztepe, puanını 34'e çıkardı. Gaziantep Futbol Kulübü ise puanını 31'e çıkardı.

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmanın 16. dakikasında Sousa'nın sağ taraftan kullandığı köşe atışında ceza alanı içindeki Djilobodji'nin kafa vuruşunda, top üstten dışarı çıktı.

17. dakikada Alpaslan Öztürk'ün uzun pasında topla buluşan Serdar Gürler'in, ceza sahası içinde topla bir süre ilerledikten sonra attığı şutta meşin yuvarlak direğe çarpıp auta gitti.

19. dakikada Soner Aydoğdu'nun ceza sahası dışından attığı sert şutta top yandan dışarı çıktı.

26. dakikada Maxim'in ceza sahasına gönderdiği top, Muhammed Demir'in ardından Kayode'ye geldi. Bu oyuncunun şutunda kaleci Beto'nun kurtardığı top, Alpaslan Öztürk'e çarpıp kornere çıktı.

Müsabakanın ilk 45 dakikalık bölümü golsüz sona erdi.

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Müsabakanın 68. dakikasında Maxim'in sol taraftan kullandığı köşe atışında ceza sahası içindeki Kayode'nin kafa vuruşunda, direkten dönen topu Alpaslan Öztürk uzaklaştırdı.

GOL: 72. dakikada Göztepe öne geçti. Sağ taraftan kazanılan köşe atışını kullanan Soner Aydoğdu'nun yaptığı ortada ön bölümdeki Jerome'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

82. dakikada ani gelişen Göztepe atağında, Halil Akbunar'ın pasında kendi yarı sahasından topa hareketlenen Serdar Gürler'in ceza sahası içine girdikten sonra attığı şutta kaleci Günay, meşin yuvarlağı kornere uzaklaştırdı.

GOL: 90+2. dakikada Gaziantep FK skora denge getirdi. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullanan Twumasi'nin yaptığı ortada arka tarafta Diarra topu filelere gönderdi: 1-1.

Müsabaka 1-1 sona erdi.

Stat: Gürsel Aksel

Hakemler: Suat Arslanboğa, Özgür Ertem, Samet Çiçek

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Alpaslan Öztürk, Berkan Emir, Halil Akbunar, Soner Aydoğdu, Castro (Dk. 79 Celso Borges), Serdar Gürler, Napoleoni (Dk. 90 Marcio Mossoro), Wilczek (Dk. 66 Cameron Jerome)

Gaziantep FK: Günay Güvenç, Oğuz Ceylan, Djilobodji, Kana Bıyık, Toşca, Morais, Maxim (Dk. 85 Souleymane Diarra), Sousa (Dk. 85 Raman Chibsah), Twumasi, Muhammet Demir (Dk. 72 Kenan Özer), Kayode

Sarı kart: Dk. 36 Serdar Gürler, Dk. 90+4 Alpaslan Öztürk (Göztepe), Dk. 46 Andre Sousa, Dk. 58 Alexandru Maxim, Dk. 62 Marius Sumudica (Teknik direktör) Dk. 63 Olarenwaju Kayode (Gaziantep FK)

Gol: Dk. 71 Cameron Jerome (Göztepe), Dk. 90+2 Diarra (Gaziantep FK)

Göztepe Teknik Sorumlusu Ersan Parlatan: İyi bir yoldayız

Göztepe'nin teknik sorumlusu Ersan Parlatan, maçtan sonra katıldığı basın toplantısında, uzatma bölümünde yedikleri golle sahadan beraberlikle ayrıldıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Parlatan, karşılaşmanın ilk yarısında iki takımın da birçok fırsat yakaladığını kaydetti.

"İkinci devre iyi bir görüntü çizdik. Duran top organizasyonunda kornerden 1-0'ı bulmamız önemliydi. Bundan sonra önde baskıyı kurduk, geriye yaslanmadık. Bizim istediğimiz oyun anlayışıydı. Futbolda böyle oluyor, üzücü bir durum, 2-0 yapabilirdik ama üzgünüz. Duran top organizasyonundan rakibimiz 1-1'i yakaladı. İyi bir yoldayız, muhteşem taraftarımıza ayrı bir parantez açmamız gerekiyor, onlara kendi sahamızda 2. galibiyeti hediye etmek isterdik."

Sumudica: Çok zor bir atmosferden 1 puan çıkardık

Gaziantep FK Teknik Direktörü Marius Sumudica, rakiplerinden iyi oynadıklarını belirtti.

"Biraz canım sıkkın, 2 puanı bırakarak gidiyoruz. Beto çok iyi maç çıkardı. Bazı pozisyonlarda hakem penaltı verebilirdi. Hakem hakkında daha fazla konuşmaya gerek yok, maç bitti. Oyuncularımı tebrik ediyorum. Çok zor bir atmosferden 1 puan çıkardık. Rakip takımın taraftarını da tebrik ediyorum. Bu taraftarı hak ediyor bu takım. Göztepe, bu taraftarla Avrupa'yı hak ediyor."

Karşılaşmadan notlar

Müsabakayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti.

Göztepe'nin engelli taraftarı Zeki Sergen Hasçetin, müsabakadan önce Göztepe Sportif Menajeri İlhan Şahin'le sahaya girerek topu filelere gönderdi. "Bu statta engel yok, sevgi var" sloganıyla karşılaşmanın ilk golünü attı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, maçtan önce hazırladıkları koreografiyle kulübün kurucuları, efsane kadro, kulüp başkanı Mehmet Sepil ve stada ismi verilen Gürsel Aksel'i anlatan afişler açtı.

Gaziantep FK Teknik Direktörü Sumudica ve futbolcular, maçtan önce tribündeki taraftarlara baklava ikramında bulundu.

Müsabakanın son bölümünde iki takımın yedek kulübeleri arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.