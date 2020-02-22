Yunan medyasında yer alan haberlere göre, maçın ardından otele gitmek için taksiye binen Moğulkoç, Lamonica ve Javor yolculuk sırasında, karşılaşmanın oynandığı OAKA stadına yaklaşık beş kilometre uzaklıkta kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Haberlerde, saldırganların taksinin arka camını kırarak Lamonica'yı yaraladıkları ifade edildi.

Polis tarafından İgeia hastanesine götürülen hakemlerden Lamonica tedavi edildi. Sağlık durumları iyi olan hakemlerin Yunanistan'dan ayrıldığı belirtildi.

Panathinaikos Başkanı Manos Papadopoulos'un da olay yerine gittiği ifade edilen haberlerde, polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı bildirildi.

Hakem Emin Moğulkoç saldırı anını anlattı

Emin Moğulkoç, Yunanistan'ın başkenti Atina'da oynanan müsabakanın ardından birlikte görev aldığı hakemler Luigi Lamonica ve Damir Javor ile otele döndükleri sırada saldırının gerçekleştiğini dile getirdi.

Moğulkoç, Barcelona'nın kazandığı maçta herhangi bir tepkiyle karşılaşmadıklarını aktardı.

"Maçtan sonra taksiyle otele dönerken, yanımıza iki kişinin bindiği bir motosiklet yaklaştı. Taksinin sol arka camını sert bir cisimle kırdılar. O tarafta oturan Luigi Lamonica'nın yüzünde birkaç ufak kesik oluştu. Plakası olmayan motosiklet, daha sonra hızla olay yerinden uzaklaştı. Zaten yüzlerinde maske vardı. Sonra hastaneye gittik, Lamonica'ya müdahale edildi. Ardında polis geldi ve ifade verdikten sonra ayrıldık."

Emin Moğulkoç, ilk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldığını belirtti.

"Yıllardır bu işi yaptığımız için çok endişe, korku olmadı. Bir gözdağı, mesaj vermek istediklerini düşündüm. Onun için çok fazla etkilenmedim. Açıkçası sebebini de çok bilmiyorum. İnşallah bir daha böyle şeyler olmaz."

Konuyla ilgili Avrupa Ligi Hakem Direktörü'nün kendilerini aradığını anlatan Moğulkoç, Avrupa Ligi yönetiminin de olayı takip ettiğini sözlerine ekledi.