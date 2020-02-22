Türkiye Tenis Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ilk turda ev sahibi ülkeden Karman Kaur Thandi, ikinci turda Taylandlı Mananchaya Sawangkaew'i yenen Berfu Cengiz, çeyrek finale kaldı.

Büyük Britanyalı sporculardan 2 numaralı seribaşı Jodie Anna Burrage'yi çeyrek finalde, 3 numaralı seribaşı Francesca Jones'ı da 3-6, 6-2 ve 7-6'lık setlerle yarı finalde mağlup eden milli tenisçi, adını finale yazdırdı.

Milli sporcu, 25K seviyesindeki ilk tekler finaline Hindistan'da yükseldi. Berfu Cengiz, finalde ev sahibi ülkeden 1 numaralı seribaşı Ankita Raina ile karşılaşacak.