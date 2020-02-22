Maç eksiğine rağmen haftaya 44 puanla lider giren bordo-mavili ekip, haftanın kritik mücadelelerinden birinde Beşiktaş'a konuk oldu.

Vodafone Park'ta yapılan maça Karadeniz temsilcisi Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Manuel Da Costa, Gaston Campi, Filip Novak, Doğan Erdoğan, Jose Sosa, Badou Ndiaye, Guilherme Marques, Daniel Sturridge ve Alexander Sörloth 11'i ile çıktı.

Trabzonspor'un yedek kulübesinde ise Erce Kardeşler, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Caleb Ekuban, Manoel Messias, Abdurrahim Dursun, Bilal Başacıkoğlu, Abdulkadir Parmak ve Serkan Asan yer aldı.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü Hüseyin Çimşir, Süper Lig'in 22. haftasında 2-1 kazanarak liderlik koltuğuna oturdukları Demir Grup Sivasspor müsabakasının başlangıç kadrosunda 2 değişiklik yapmak zorunda kaldı.

Çimşir, Sivasspor mücadelesinde ilk 11'de görev verdiği ancak cezası bulunan John Obi Mikel ile sakatlığı olan Anthony Nwakaeme'yi Beşiktaş'a karşı oynatamadı. Genç teknik adam, Mikel'in yerine orta sahada Doğan Erdoğan'a, Nwakaeme'nin yerine ise kanatta Sturridge'e görev verdi.

Bordo-mavili taraftarlardan yoğun ilgi

Trabzonspor taraftarı, kendileri için ayrılan konuk takım tribününü doldurdu.

Süper Lig'de uzun zamandan sonra iddialı bir performans gösteren bordo-mavili ekibi taraftarları da Beşiktaş deplasmanında yalnız bırakmadı.

Karşılaşmada misafir takım için ayrılan biletlere büyük ilgi göstererek tribünü dolduran Trabzonspor taraftarları, maç öncesi futbolcuları tek tek tribüne çağırarak moral verdi.

Taraftarlar, müsabaka sırasında da tezahüratlarla takımlarına destek oldu.