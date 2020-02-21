Passolig verilerine göre Fenerbahçe, bu sezon ev sahibi olduğu maçlarda 38 bin 777 kişiyle, ligin seyirci ortalaması en yüksek kulübü konumunda. Sarı-lacivertli takımın evinde oynadığı 10 maçta, toplam 387 bin 774 kişi tribünlerde yer aldı.

Galatasaray ise 34 bin 558 seyirci ortalamasıyla ezeli rakibinin yüzde 12 gerisinde kalarak, geçtiğimiz sezon bu alanda sahip olduğu liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdı. Sarı kırmızılılar, iç sahadaki 12 karşılaşmada toplam 414 bin 704 futbolsevere ev sahipliği yaptı.

Derbi maçlara ilgi büyük

Bu sezon futbolseverler en çok ilgiyi derbi maçlara gösterdi.

Fenerbahçe'nin 16. haftada Beşiktaş ile Kadıköy'de oynadığı derbi maçı 44 bin 591 taraftar tribünden izledi.

Galatasaray'ın ise en fazla seyircili maçı 6. haftadaki Fenerbahçe derbisi oldu. Türk Telekom Stadı'ndaki mücadeleyi 51 bin 62 taraftar takip etti.

Fenerbahçe, 1 milyona ulaştı

Derbi öncesi Fenerbahçe, Passolig Kart Ligi'nde 1 milyon sayısına ulaştı.

Galatasaray, 1 milyon 77 binle bu alanda zirvede yer alırken, sarı-lacivertli kulüp de 1 milyon barajını aşan ikinci kulüp oldu.

Beşiktaş'ın 809 bin, Trabzonspor'un ise 307 bin Passolig Kart sahibi taraftarı bulunuyor.

Bu arada, Fenerbahçe'nin 1 milyonuncu Passolig Kart sahibi, Mardin'den İstanbul'a üniversite eğitimi için gelen 19 yaşındaki Şerzan Heybetoğlu olmuştu. Heybetoğlu'nun, Passolig'in özel davetlisi olarak derbi mücadelesini locada izleyeceği duyurulmuştu.