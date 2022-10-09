Haber Giriş: 9 Ekim 2022 Pazar 02:01Son Güncelleme: Kaynak: AA
Necip Uysal'dan 4. dalya
[Fotograf: AA]
Beşiktaş Kulübü, tecrübeli futbolcusu Necip Uysal'ın 400'üncü maçını sosyal medyada yayımladığı mesajla kutladı.
Bitexen Giresunspor maçında 75'inci dakikada oyuna girerek siyah-beyazlı formayı 400'üncü kez giyen Necip Uysal'ın fotoğrafının kullanılarak yapılan paylaşımda, "Şanlı şerefli formamız ile tam 400 maç. Kaptan Necip Uysal." ifadeleri kullanıldı.
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