Keleş, karşılaşma sonrası düzenlediği basın toplantısında, Beşiktaş'ın güçlü bir ekip olduğunu söyledi.

Kaybettikleri için üzgün olduklarını ifade eden Keleş, şu değerlendirmede bulundu:

"Ama kazanacak da bir futbol oynadığımızı düşünmüyorum. Özellikle ilk yarı kötü bir oyun sergiledik. Bunun da biraz zeminden kaynaklandığını düşünüyorum. Rakip de çok zeminden şikayet etti. Biz daha iyi pas yapan bir takımız. Pas hataları biraz problem yarattı. Geriden oyun kurarken zorluklar çektik. Rakibin ön baskıları da bizi biraz zorladı. Onun için ilk yarı sorunlar yaşadık."

"Berabere bitirebileceğimiz bir maçtı"

Keleş, ikinci yarı biraz daha derli toplu oyun ortaya koyduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Daha istekli, arzulu ve coşkuluyduk. Attığımız bir gol ofsayt gerekçesiyle verilmedi, çizginin biraz hatalı olduğunu görüyorum. İnanacağız, güveneceğiz. Berabere kalsaydık bizim için moral olacaktı. Kazanacak bir oyun sergilemedik. Biz daha iyi şeyler yapacağız. Taraftarımızı üzdüğümüz için üzgünüz. Berabere bitirebileceğimiz bir maçtı."