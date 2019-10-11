Avrupa Atletizm Federasyonu, 'Golden Tracks' ödülü adaylarını açıkladı. Kadın ve erkeklerde, 10'ar atlet, aday olarak belirlendi.

Türk atletizmi adına önemli başarılara imza atan Necati Er de adaylar arasında yer alıyor.

22 yaşındaki Türkiye rekortmeni atlet, 23 yaş altı Avrupa Şampiyonu olmuştu.

Necati Er ile birlikte aday gösterilenler arasında, dekatlonda son dünya şampiyonu 21 yaşındaki Alman Kaul, 20 yaş altı Avrupa şampiyonu Britanyalı Burgin, 23 yaş altında 5 bin ve 10 bin metre Avrupa Şampiyonu Fransız Gressier gibi isimler yer alıyor. Avrupa Atletizm federasyonunun sosyal medya hesapları üzerinden yapılacak oylama, 18 Ekim Cuma gününe kadar sürecek.

Bu oylama sonrasında 3 isim finalist olarak belirlenecek. Golden Tracks ödül töreni, 26 Ekim'de Estonya'nın Tallinn kentinde düzenlenecek.

Kaynak: TRT SPOR