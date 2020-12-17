Haber Giriş: 17 Aralık 2020 Perşembe 11:10Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'de koronavirüs vakası tespit edildi
[Fotoğraf: DepoPhotos]
NBA son bir haftada yapılan koronavirüs testlerinde bir oyuncunun sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu.
Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) konuyla ilgili açıklama yaptı.
NBA'den yapılan açıklamaya göre, 10-16 Aralık tarihlerinde 549 basketbolcuya uygulanan test sonucunda yalnızca bir pozitif vaka tespit edildi.
Yeni sezonun 22 Aralık'ta başlayacağı NBA'de testi pozitif sonuçlanan kişi, protokoller doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
Etiketler: NBA Koronavirüs
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