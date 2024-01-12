Puslu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.01.2024 10:20

NBA'de Bucks, Celtics'i farklı yendi

Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Milwaukee Bucks, sahasında Boston Celtics'i 135-102 mağlup etti.

NBA'de Bucks, Celtics'i farklı yendi
[Fotograf: Reuters]

NBA'e 5 maçla devam edildi. Doğu Konferansı'nda ilk iki sırada yer alan takımların mücadelesinde Bucks, farkı 37 sayıya kadar çıkardığı maçtan galibiyetle ayrıldı.

Giannis Antetokounmpo'nun 24 sayı, 12 ribaunt, Bobby Portis'in 28 sayı, 12 ribauntla "double double" yaptığı Bucks'ta, Damian Lillard 21 sayı kaydetti.

Celtics'te Payton Pritchard 21 sayı, 4 ribaunt, 4 asist, Sam Hauser 15 sayı, 4 ribaunt, Oshae Brissett 13 sayıyla oynadı.

Thunder'dan tarihi fark

Sahasında Portland Trail Blazers'ı 139-77 yenen Oklahoma City Thunder, tarihinin en farklı galibiyetini elde etti. Karşılaşma, NBA tarihinin de en farklı 5. galibiyeti olarak kayıtlara geçti.

Thunder'da Shai Gilgeous-Alexander 31 sayı, 5 ribaunt, 4 asist, Jalen Williams 21 sayı, 7 ribaunt, Chet Holmgren 19 sayı, 4 ribauntla mücadele etti.

Blazers'ta Anfernee Simons 14 sayı, 3 ribaunt, Scoot Henderson 13 sayı, 6 ribauntla maçı tamamladı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 111-102

Milwaukee Bucks-Boston Celtics: 135-102

Oklahoma City Thunder-Portland Trail Blazers: 139-77

Dallas Mavericks-New York Knicks: 128-124

Los Angeles Lakers-Phoenix Suns: 109-127

ETİKETLER
NBA ABD
Sıradaki Haber
Futbolda haftanın programı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğu bu yıl 600 bin kilometreye çıkarılacak
11:23
BM, İsrail'in Gazze'ye insani yardım sevkiyatlarını engellediğini yineledi
11:27
Adıyaman'da depremde 37 kişinin öldüğü binanın "malzeme akma dayanımı" yetersiz bulundu
11:30
THY'den bazı Avrupa ülkelerine bilet kampanyası
11:16
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
11:06
Artan grip vakalarına karşı uzmanlardan tedbir çağrısı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı
FOTO FOKUS
Hakkari'de kar yağışı etkili
Hakkari'de kar yağışı etkili
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ