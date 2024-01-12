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Spor
TRT Haber 12.01.2024 10:10

Trabzonspor'a Onuachu'dan kötü haber

Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele edecek Nijerya Milli Takımı'nda sakatlanan Umar Sadiq'in yerine Trabzonsporlu Paul Onuachu kadroya çağırıldı.

Trabzonspor'a Onuachu'dan kötü haber
[Fotograf: DHA]

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle Trabzonspor’da sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Nijerya Milli Takımı'nın geniş kadrosunda da yer alan Onuachu, sakatlanan golcülerin ardından milli takımın as kadrosuna davet edildi.

Trabzonspor'da daha önce Fildişi Sahili Milli Takımı'na Nicolas Pepe ve Mısır Milli Takımı'na Mahmoud Trezeguet davet edilmişti.

Fildişi Sahili'nin ev sahipliğinde 13 Ocak'ta başlayacak ve 5 şehirdeki 6 statta oynanacak maçlarla organizasyon, 11 Şubat'ta sona erecek.

Grup birincileri ve ikincileri ile 6 gruptaki en iyi 4 üçüncü takım, son 16 turuna kalmaya hak kazanacak.

Geçen haziran-temmuz aylarında oynanması planlanan 34. Afrika Uluslar Kupası, ev sahibi Fildişi Sahili'ndeki olumsuz hava koşulları nedeniyle 11 Ocak 2024'e ertelenmişti.


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