Puslu 1.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 12.01.2024 10:05

Sultanlar Ligi'nde 15. hafta heyecanı yaşanacak

Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nin 15. hafta mücadelesi 13 Ocak Cumartesi günü başlayacak.

Sultanlar Ligi'nde 15. hafta heyecanı yaşanacak

Ligin 15. haftasındaki maç programı şöyle:

13 Ocak Cumartesi:

14.00 VakıfBank-Beşiktaş AYOS (VakıfBank Spor Sarayı)

14 Ocak Pazar:

14.00 Çukurova Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Adana ASKİ Atatürk)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Cengiz Göllü)

16.00 Türk Hava Yolları-Kuzeyboru (Burhan Felek Vestel)

17.00 Sarıyer Belediyespor-Galatasaray Daikin (Bahçeköy Orman Fakültesi)

18.00 PTT-Karayolları (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

Fenerbahçe Opet-Eczacıbaşı Dynavit mücadelesi, takımların Avrupa maçı nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

ETİKETLER
Voleybol
Sıradaki Haber
Hatayspor Pendikspor ile karşılaşacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:26
Türkiye'nin fiber altyapı uzunluğu bu yıl 600 bin kilometreye çıkarılacak
11:23
BM, İsrail'in Gazze'ye insani yardım sevkiyatlarını engellediğini yineledi
11:27
Adıyaman'da depremde 37 kişinin öldüğü binanın "malzeme akma dayanımı" yetersiz bulundu
11:30
THY'den bazı Avrupa ülkelerine bilet kampanyası
11:16
SSK ve Bağkur emeklilerinin aylık iyileştirmesinde sona doğru
11:06
Artan grip vakalarına karşı uzmanlardan tedbir çağrısı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı
Kahramanmaraş'ta ağır hasarlı binaların yıkım oranı yüzde 85'e ulaştı
FOTO FOKUS
Hakkari'de kar yağışı etkili
Hakkari'de kar yağışı etkili
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ