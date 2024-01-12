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Spor
AA 12.01.2024 09:50

MKE Ankaragücü Kasımpaşa'yı konuk edecek

MKE Ankaragücü, Trendyol Süper Lig'de ikinci yarının ilk maçında 13 Ocak Cumartesi günü sahasında Kasımpaşa'yla karşılaşacak.

MKE Ankaragücü Kasımpaşa'yı konuk edecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

Eryaman Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak 20. hafta maçında MKE Ankaragücü taraftarı, PFDK tarafından verilen beş maçlık cezanın üçüncüsünü bu karşılaşmada çekeceği için tribünde yer alamayacak.

Ligin ilk yarısını 21 puanla 13. sırada tamamlayan MKE Ankaragücü, Süper Lig'de son 6 karşılaşmasında galip gelemedi.

Son galibiyetini ligin 13. haftasında 25 Kasım 2023'te Gaziantep FK deplasmanında 1-0'lık skorla elde eden başkent ekibi, daha sonraki 6 lig maçında 5 beraberlik, 1 yenilgi aldı.

Kasımpaşa ise sezonun ilk yarısını 26 puanla 9. sırada bitirdi.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında İstanbul'da oynanan maçı Kasımpaşa, 3-2 kazanmıştı.

MKE Ankaragücü'nde 4 eksik

MKE Ankaragücü, Kasımpaşa karşısında sahaya seyircisinin yanı sıra 4 futbolcusundan da yoksun çıkacak.

Afrika Uluslar Kupası'nda bulunan Garry Rodrigues ile Ali Sowe bu maçta da forma giyemeyecek. Kırmızı kart cezalısı Efkan Bekiroğlu ile sakatlığı bulunan Alper Ulusoy da bu karşılaşmada kadroda yer almayacak.

İç sahada galibiyet hasreti

Emre Belözoğlu yönetimindeki MKE Ankaragücü, iç sahada da uzun bir süredir galibiyete hasreti yaşıyor.

Sarı-lacivertliler, başkentteki son lig galibiyetini 29 Ekim 2023'te Yılport Samsunspor karşısında 2-0'lık skorla elde etti. Bu karşılaşmadan sonra iç sahadaki 5 maçta MKE Ankaragücü, 3 beraberlik, 2 yenilgi alarak sahadan ayrıldı.

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