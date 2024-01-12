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Spor
AA 12.01.2024 09:45

Başakşehir Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 20. hafta maçında 13 Ocak Cumartesi günü Corendon Alanyaspor'u konuk edecek.

Başakşehir Alanyaspor ile karşı karşıya gelecek
[Fotoğraf: AA arşiv]

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Ligde oynadığı 19 maçta 6 galibiyet, 5 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan RAMS Başakşehir, 23 puanla 11. sırada bulunuyor.

Yaptığı 19 karşılaşmada 5 galibiyet, 7'şer beraberlik ve mağlubiyet yaşayan Alanyaspor ise 22 puanla 12. sırada yer alıyor.

Ba geri dönüyor

RAMS Başakşehir'de kart cezası sona eren Ousseynou Ba, Alanyaspor karşısında forma giyebilecek.

Süper Lig'de bu sezon 3 sarı kart gören RAMS Başakşehirli Jerome Opoku ise ceza sınırında bulunuyor.

Opoku, Alanyaspor karşılaşmasında kart görmesi halinde, turuncu-lacivertli takımın 21. haftada oynayacağı VavaCars Fatih Karagümrük maçında forma giyemeyecek.

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