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Spor
AA 12.01.2024 02:00

İspanya Süper Kupası'nda ikinci finalist Barcelona

İspanya Süper Kupası'nda ikinci yarı final maçında Osasuna'yı 2-0 mağlup eden Barcelona finale adına yazdırdı.

İspanya Süper Kupası'nda ikinci finalist Barcelona

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Maçın 59. dakikasında İlkay Gündoğan'ın pası sonrasında topu ağlara gönderen Polonyalı forvet Robert Lewandowski, Barcelona'yı 1-0 öne geçirdi.

Katalan takımının finale kalmasını garantileyen ikinci gol ise 90+3. dakikada Lamine Yamal'dan geldi.

Barcelona, kupanın ilk yarı final karşılaşmasında uzatmalar sonrasında Atletico Madrid'i 5-3 yenen Real Madrid ile 14 Ocak'ta TSİ 22.00'de finalde karşı karşıya gelecek.

İspanya Süper Kupası'nda ikinci finalist Barcelona

İspanya Süper Kupası 14 kez ile en çok kazanan kulüp olan Barcelona, geçen yılki finalde Real Madrid'i 3-1 yenerek bu kupanın son şampiyonu olmuştu.

Real Madrid ise 12 kez ile Süper Kupa'yı en çok kulüplerde ikinci sırada yer alıyor.

İspanya'da Süper Kupa 2020'de formatını değiştirip "4'lü final" (Lig şampiyonu, lig ikincisi ve Kral Kupası finalistleri) olarak oynanmaya başlamış ve yapılan anlaşmayla Suudi Arabistan'a alınmıştı.

İspanya Süper Kupası'nda ikinci finalist Barcelona

Mevcut anlaşma gereği Süper Kupa turnuvasına katılımdan dolayı Barcelona ve Real Madrid 2,8'şer milyon avro, Atletico Madrid 1,7 milyon avro, Osasuna ise 750 bin avro almıştı.

Ayrıca finale kalan takımlara 1'er milyon avro, kupayı kazanan takıma 2 milyon avro ekstra ödeme yapılıyor.

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