Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan'dan bu yana 488 basketbolcuya uygulanan COVID-19 testlerinde 3 pozitif vaka tespit edildi.

Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.