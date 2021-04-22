Haber Giriş: 22 Nisan 2021 Perşembe 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA'de 3 basketbolcunun testi pozitif
Amerikan Basketbol Ligi'nde forma giyen 3 oyuncu koronavirüse yakalandı.
Amerikan Basketbol Ligi'nden (NBA) yapılan açıklamaya göre, 14 Nisan'dan bu yana 488 basketbolcuya uygulanan COVID-19 testlerinde 3 pozitif vaka tespit edildi.
Testi pozitif sonuçlanan oyuncular, organizasyonun sağlık protokolleri doğrultusunda izin verilinceye kadar karantinada kalıyor.
Etiketler: Koronavirüs NBA
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