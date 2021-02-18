Haber Giriş: 18 Şubat 2021 Perşembe 22:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
NBA All-Star ilk kez tek günde düzenlenecek
Amerikan Basketbol Ligi (NBA) All-Star organizasyonu, bu yıl tarihte ilk kez tek günde gerçekleştirilecek.
Organizasyondan yapılan açıklamada, geleneksel olarak 3 gün süren NBA All-Star'ın tarihte ilk defa tek günde tamamlanacağı resmen duyuruldu.
Yetenek, smaç ve üç sayı yarışmaları ile 70. NBA All-Star maçına sahne olacak organizasyonun, 7 Mart'ta ABD'nin Atlanta şehrindeki State Farm Arena'nın ev sahipliğinde düzenleneceği ifade edildi.
Son Haberler
- 23:24
- 23:05
- 23:02
- 22:48
- 22:23
Sıradaki Haber
PFDK'den Fenerbahçe'ye para cezası
Yükleniyor lütfen bekleyiniz