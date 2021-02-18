TFF'nin internet sitesinden yapılan açıklamada, Fatih Karagümrük ile oynanan karşılaşma sonrasında futbolcularının kulüp televizyonuna takım otobüsünün bulunduğu park alanında röportaj vermelerinden dolayı, sarı-lacivertlilere talimatlara aykırılık nedeniyle 24 bin lira para cezası verildiği bilgisi paylaşıldı.

Öte yandan kurulun, MKE Ankaragücü oyuncusu Michal Pazdan'a, Hes kablo Kayserispor maçında rakip takım oyuncusuna ciddi faulü gerekçesiyle 2 resmi müsabakadan men cezası uyguladığı aktarıldı.​​​​​​​