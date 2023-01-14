Serie A'nın 18. haftasının açılış maçında Napoli'ye galibiyeti getiren golleri, 14 ve 65. dakikalarda Victor Osimhen, 39. dakikada Khvicha Kvaratskhelia, 55. dakikada Amir Rrahmani, 72. dakikada Eljif Elmas attı.

Juventus'un tek golünü 42. dakikada Angel Di Maria kaydetti.

Bu sonuçla 47 puana ulaşan Napoli, liderliğini sürdürdü. Sekiz maç sonra kaybeden Juventus ise 37 puanda kaldı.