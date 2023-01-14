Manchester United, Wout Weghorst transferini açıkladı.

Son olarak Beşiktaş forması giyen Hollandalı golcü, 6 aylığına kiralık olarak Kırmızı Şeytanlar formasını terletecek.

Kulüpten yapılan açıklamada, Weghorst'un Haziran 2023'e kadar kiralandığı belirtildi.

Emmen, Heracles, AZ Alkmaar ve Wolfsburg formaları giyen Weghorst, 2022'de Burnley'ye transfer olmuştu. Sezon başında Beşiktaş'a kiralanan tecrübeli futbolcunun sözleşmesi, Burnley tarafından erken sonlandırılmıştı.

Weghorst, transferin ardından şu sözleri sarf etti:

"Manchester United'a katıldığım için çok mutluyum. Geçmişte rakip olduğum kırmızı formayı giymek harika bir duygu. Takımın hedefe ulaşmasında üzerime düşeni yapmak için sabırsızlanıyorum. Transferimde rol oynayan herkese teşekkür ediyorum. Yeni takım arkadaşlarımla tanışmayı dört gözle bekliyorum."

Yıldız oyuncu, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 18 maçta 9 gol atmış ve 4 asist yapmıştı.