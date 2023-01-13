Spor Toto Süper Lig’in 19. Haftasında Galatasaray, Atakaş Hatayspor’u konuk etti. Nef Stadyumu’nda oynanan mücadeleyi Kadir Sağlam yönetti.

Müsabaka, 4-0’lık Galatasaray üstünlüğüyle noktalandı. Sarı-kırmızılı ekip, dakikalar 9’u gösterirken Kerem’in kaydettiği golle 1-0 öne geçti.

Mücadelenin 45+4 ve 45+5. dakikalarında arka arkaya sahne alan Juan Mata, soyunma odasına takımını 3-0’lık üstünlükle götürdü.

Maçın 77. dakikasında Yunus’un pasında hareketlenen Gomis, farkı 4’e taşıdı. Kalan sürede başka gol olmadı ve mücadele 4-0’lık skorla noktaladı.

Bu sonuçla puanını 42’ye yükselten Galatasaray, ligin ilk yarısını lider tamamladı. 17 puanlı Atakaş Hatayspor ise 16. basamakta kaldı.

Galatasaray seriyi sürdürüyor

Sarı-kırmızılı ekip ligde yakaladığı galibiyet serisini Hatayspor maçıyla da sürdürdü. Galatasaray, üst üste 8. lig maçını kazanmış oldu.

+23 averaja ulaşan Galatasaray, Süper Lig'de Fenerbahçe'yi averaj sayısında da geride bırakmış oldu.

Geçtiğimiz hafta Fenerbahçe deplasmanında gol bulan Kerem, Hatayspor maçını da boş geçmedi. Kanat oyuncusu, bu sezon bulduğu gol sayısını 7'ye çıkarttı.

Hatayspor, Kasımpaşa'nın ardından Kerem Aktürkoğlu'nun Süper Lig kariyerinde forma giydiği üç sezonda da gol atmayı başardığı ikinci takım oldu.

Juan Mata iki dakikada yıldızlaştı

İspanyol yıldız, 45+4 ve 45+5. dakikalarda attığı gollerle galibiyette önemli rol oynadı.