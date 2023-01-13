Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile şirketimize 2 milyon 825 bin euro fesih bedeli ödenecektir." denildi.