Haber Giriş: 13 Ocak 2023 Cuma 21:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş'ta Weghorst ile yollar ayrıldı
Beşiktaş, Hollandalı futbolcu Wout Weghorst'un kiralık sözleşmesinin sonlandırıldığını açıkladı.
Siyah-beyazlı kulüpten Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) yer alan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Wout François Maria Weghorst ve kulübü ile yapılan geçici transfer sözleşmesi oyuncu ve kulübü ile karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır. Burnley FC kulübü tarafından sözleşmenin erken feshi nedeni ile şirketimize 2 milyon 825 bin euro fesih bedeli ödenecektir." denildi.
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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