Türk futbol tarihine adını ilklerin adamı olarak altın harfler ile kazıyan usta teknik adam Mustafa Denizli, Sporcu Vizesi programının yapımcısı ve sunucusu Siyamend Kaçmaz'a birbirinden samimi açıklamalarda bulundu.

"Biz hayatı çalışmakla ve çalıştığımız yerde de başarıya odaklı olarak geçen bir yaşam tarzına sahibiz. Bizim hangi camiada olduğumuz çok önemli değil, onlar için ne yapacağımız önemli. Biz de onları yaptık. Dolayısıyla bu üç büyük camianın taraftarının ilgisini mesela İstanbul'da veya Türkiye'nin herhangi bir şehrinde çok net bir şekilde yaşıyorum. Zaman zaman da zorlanıyorum. Ayrıca işte bazı gençler geliyor, yolumu kesip fotoğraf çektiriyor, beni öpüyor ve "bizi şampiyon yaptın diyorlar. Ben de kendi kendime soruyorum "Hangisini acaba?' diye."

İlklerin teknik adamı

Deneyimli teknik adam, "Geriye dönüp baktığınızda, o görüntüyü tekrar izlediğinizde, tüylerinizin diken diken olduğu anlar hangisi?" sorusuna yanıt verdi.

[Fotoğraf: DHA]

"İlgiden dolayı, beni havalimanında tarlalardan çıkardılar"

Mustafa Denizli, programı sunan Siyamend Kaçmaz, "Sizi Tebriz'de çok seviyorlar. Size karşı öyle bir sevgi var ki..." sözlerini değerlendirdi.

"Seninle beraber herhangi bir mekana veya yürüyüşe çıkma imkanımız hakikaten çok zor. Tarihi kapalı çarşıya gitsek yürüyemeyiz. Bu sevgi benim buraya geldiğim günden beri böyle. Ben şehire ayak bastığım gün havalimanında 10 binin üzerinde insan vardı karşılamaya gelen. Zaten onlarla buluşamadık. Güvenlik önlemleri tam manası ile alınamayınca biz uçaktan inip aprondan tarlaların içerisinden merkeze gitme fırsatı bulduk. Ben de onları çok seviyorum, onların mutlu olması için de gece gündüz çalışıyorum. Futbol hem şehrin çok önemli bir parçası...Traktör, Tebriz için çok farklı bir yapı."

"Karşılamaya 10 bin kişi gelince beni tarladan kaçırdılar"



Türk futbolunun efsane isimlerinden Mustafa Denizli, @trtspor'da yayınlanan Sporcu Vizesi'nin bu haftaki konuğu oldu.



Sporcu Vizesi'nin tüm bölümleri @trtspor YouTube kanalında...



https://t.co/f2JCVvClN2 pic.twitter.com/WY4wjSBC7Y — TRT Spor #EvHayatDolu (@trtspor) April 16, 2020

"Futbol burada tarihi bir olgu"

"Futbol burada farklı boyutlarda yaşanıyor. Daha doğrusu sosyal yaşamın farklı boyutlarında futbolun içerisinde yaşamaya çalışan bir toplum var burada. Zaman zaman sevgilerini çok farklı şekilde ifade ediyorlar. hem kendi ülkeleri İran'ı da çok seviyorlar. Hem bizi de çok seviyorlar. Dolayısıyla geldiğim günden itibaren burada insanların çocuğundan yaşlısına kadar ilgisi beni inanılmaz mutlu ediyor. Traktör sadece bir şehrin değil bir bölgenin takımı. Biz İran'da nereye gidersek gidelim mutlaka. Orada büyük bir taraftar kitlesi bizi takip ediyor ve destekliyor onların bu kadar aşırı sevgi ve ilgisi zaman zaman bizim program değiştirmenize neden oluyor. Gidip oturduğumuz restoran olsun kafe olsun... Mesela Tebriz’e gelen insanın ilk gittiği yer buranın kapalı çarşısıdır. Düşünün Tebriz'de yaşayıp da burayı görmemek var mı? Bir defa denedik, giremedik kapısından. Bunlar yaşanmışlık olarak çok hoş şeyler. Neticede ilelebet burada kalacak halimiz yok, günün birinde buradan ayrılacağız. Ama biraz evvel bahsettiğim gibi ilklerle buradan ayrılmak insanı hakikatten ölümsüz yapar."