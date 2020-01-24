Basın toplantısı düzenleyen Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Arda Turan'la ilgili şunları söyledi:

"Bu futbolcu (Arda Turan) gündemimizde yok ve bize intikal eden resmi bir şey yok dedim. Biz teknik kadronun bizden istediği hiçbir şeye hayır demedik. Arda kardeşimizin konusuna gelene kadar. Arda Turan konusunun kapanmasını istiyoruz."

"O açıklama hiç hoş olmadı"

Cengiz, sarı-kırmızılı ekibin teknik direktörü Fatih Terim'le yaşadıkları fikir ayrılığına dikkat çekti.

"Sayın teknik direktörümüze hem telefonla, hem de sözlü olarak açıkça gündemimizde olmadığını ifade ettik. Bu kardeşim şu andaki transfer planlamamızda yok. Bunu söylemekten bıktım. Karar Galatasaray Yönetim Kurulu tarafından alınır. Fatih Terim'in 'fikir ayrılığı yaşıyoruz' sözü bizi çok yaraladı. Terim'in 'bilgi sızdırma açıklaması' hiç hoş olmadı."

"Ayrı fikirdeysek ayrı yollara gitmemiz gerekir"

Cengiz, medya üzerinden teknik direktörüyle tartışmaya girmeyeceğini kaydetti.

"Bir transferin medya üzerinden tartışılması beni rahatsız etti. Terim ile aramızda fikir ayrılığı yok ayrı fikirdeysek ayrı yollara gitmemiz gerekir."