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Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi
[Fotoğraf: AA]
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle TFF Etik Kurulu'na sevk edildi.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği tarafından sevklerle ilgili yapılan açıklamada, "GALATASARAY A.Ş. Kulübü Başkanı MUSTAFA CENGİZ'in, 12.03.2020 tarihinde basın ve yayın organları aracılığıyla 'etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması' nedeniyle Etik Kurulu Talimatı'nın 12. Maddesi uyarınca Etik Kurulu'na sevkine karar verilmiştir" denildi.
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