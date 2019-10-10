Futbol yaşantısını uzun yıllar Avrupa’da sürdüren ve ardından Başakşehir ve Antalyaspor’da forma giyen Erdinç, “Elbette daha önce oynadığım iki takım da çok değerli ama Fenerbahçe’nin büyüklüğü bir başka. Bu büyük camianın başarısı için her an hazır olmak zorundayım” sözleriyle forma savaşında kendisinin de yer aldığını belirtti.

Fenerbahçe forması ile bu sezon üç maçta forma giyen Mevlüt Erdinç, çalışmalarına devam ederken ihtiyaç anında hazır bir şekilde formayı kapmayı hedefliyor.

Golcü futbolcu, “Türkiye’nin en büyük kulübü Fenerbahçe’ye gelirken, forma savaşının üst seviyede olduğunu biliyordum. Oldukça iyi bir kadromuz var. Sadece ileride değil, her pozisyon için bir savaş var. Bu da bizi rekabete ve daha iyi olmaya itiyor. Vedat ile birlikte çalışmak beni daha da motive ediyor, ona saygı duyuyorum. Çubuklu forma ile takımıma katkı sağlayarak omuz omuza şampiyonluk yürüyüşümüzde ben de pay sahibi olmak istiyorum” dedi.

''Fenerbahçe forması ile gollerimi atmak istiyorum''

''Lig uzun bir maraton. Takımıma ligin üçüncü haftası itibariyle katıldım. İstediğim kadar forma giymemiş olabilirim ama sıkı çalışarak bunu telafi etmek istiyorum. Takım arkadaşlarımla arayı bir an önce kapatmak istiyorum. Forvetler golle nefes alırlar ve benim bu konuda açlığım var. Fenerbahçe forması ile gollerimi atmak istiyorum.''

Arnavutluk ve Fransa maçı yorumu

“İki zorlu karşılaşma bizi bekliyor. Milli takımımıza Arnavutluk ve Fransa maçlarında sonsuz başarılar diliyorum. Umarım iki maçtan alacağımız iyi skorlarla Euro 2020’ye gitme hakkını elde ederiz. Ülkemizin içerisinden geçtiği bu dönemde Milli takımımızın alacağı sonuç hepimize ayrı bir moral ve motivasyon olacaktır. İnanıyorum ki Saracoğlu Cuma akşamı kırmızı beyaz olacak.”