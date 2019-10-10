Real Madrid Kulübü, son olarak Çin'in Liaoning Flying Leopards takımında oynayan 33 yaşındaki Mejri ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Daha önce 2013-2015 yıllarında da İspanya temsilcisi Real Madrid'in formasını giyen Mejri, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) ise Dallas Mavericks'te görev yaptı.

Kaynak: AA