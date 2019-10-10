Spor

En iyi genç yetenekler listesinde 2 Türk futbolcu

10 Ekim 2019 Perşembe 16:28 - Son Güncelleme 10 Ekim 2019 Perşembe 16:39

İngiliz The Guardian gazetesinin her yıl hazırladığı "dünya futbolunda en iyi genç yetenekler" listesine, Türkiye'den iki isim yer aldı.