Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
Murat Sancak'ın cezası onandı
[Fotograf: AA]
Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun Adana Demirspor Kulübü Başkanı Murat Sancak'a verdiği cezayı onadı.
TFF'nin internet sitesinde yer alan bilgiyle göre, Tahkim Kurulu, PFDK'nin Sancak'a verdiği 45 gün hak mahrumiyeti ve 50 bin lira para cezasını onamayı kararlaştırdı.
Kurul, ayrıca Galatasaray'ın 56 bin ve Kasımpaşa'nın 200 bin liralık para cezasının da onanması yönünde karar verdi.
Etiketler: TFF Adana Demirspor Galatasaray Kasımpaşa
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