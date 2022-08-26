Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dele Alli de katıldı.

Aktivasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman çift kale taktik maçıyla tamamlandı.

Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.