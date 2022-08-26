Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 15:52Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beşiktaş, Sivasspor maçı hazırlıklarını sürdürdü
[Fotograf: AA]
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak Beşiktaş, hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, BJK Nevzat Demir Tesisleri'ndeki antrenmana siyah-beyazlı takımın yeni transferi Dele Alli de katıldı.
Aktivasyon çalışmalarıyla başlayan antrenman çift kale taktik maçıyla tamamlandı.
Siyah-beyazlılar hazırlıklarına yarın yapacağı idmanla devam edecek.
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