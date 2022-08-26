Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 15:51Son Güncelleme: Kaynak: AA
Galatasaray'da Trabzonspor mesaisi
[Fotograf: AA]
28 Ağustos Pazar günü Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman dinamik ısınmayla başladı.
Rondo çalışmasının ardından gerçekleştirilen şut idmanıyla antrenman sona erdi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Trabzon'a gidecek.
Etiketler: Galatasaray Trabzonspor Süper Lig
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