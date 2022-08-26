Haber Giriş: 26 Ağustos 2022 Cuma 10:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR, AA
Fenerbahçe'de Steven Caulker ile yollar ayrıldı
[Fotograf: TRT SPOR]
Fenerbahçe, savunma oyuncusu Steven Caulker'ın sözleşmesinin karşılıklı anlaşma yoluyla feshedildiğini duyurdu.
Fenerbahçe, Steven Caulker'ın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol A Takımımızın oyuncularından Steven Caulker’ın sözleşmesi karşılıklı varılan mutabakat çerçevesinde feshedilmiştir. Caulker’a bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."
Etiketler: Fenerbahçe
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