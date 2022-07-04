Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 18:08Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muhammet Demir Konyaspor'a transfer oldu
Konyaspor, forvet oyuncusu Muhammet Demir'i kadrosuna kattı.
Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli golcü oyuncu Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Bursaspor alt yapısında yetişen Muhammet, Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK forması giydi.
Muhammet Demir, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK formasıyla 29'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 29 maçta forma giydi ve 6 gol attı.
100%— Konyaspor (@konyaspor) July 4, 2022
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Etiketler: Konyaspor Süper Lig Transfer Haberleri
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