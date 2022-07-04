Yeşil beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, tecrübeli golcü oyuncu Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştirilen törenle 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Bursaspor alt yapısında yetişen Muhammet, Süper Lig’de son olarak Gaziantep FK forması giydi.

Muhammet Demir, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK formasıyla 29'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 29 maçta forma giydi ve 6 gol attı.