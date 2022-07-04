Galatasaray'da, Avusturya kampı öncesi transfer çalışmaları hız kazandı. Yönetim, orta alana takviye yapmak için düğmeye bastı. Sarı kırmızılılar, Cagliari forması giyen Joao Pedro ile prensip anlaşmasına vardı.

Torino, Monza ve Salernitana gibi takımların da kadrosuna katmak istediği Brezilyalı oyuncu için kulübüyle pazarlıklar sürüyor. Galatasaray'ın, ofansif orta saha oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Joao Pedro, geride kalan sezonda Cagliari ile 39 maça çıktı. 30 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 13 kez fileleri havalandırdı, 4 kez de gol pası vermeyi başardı.

Orta alana transfer yapacak

Galatasaray, Joao Pedro dışında da orta alana transfer yapacak. Sarı kırmızılıların listesinde, Tanguy Ndombele ve Morgan Sanson bulunuyor.

Kampa yetiştirilmeye çalışan iki futbolcu için, Futbol direktörü Cenk Ergün'ün temasları sürüyor.

Forvete Eldor Shomurodov

Galatasaray, forvet bölgesi için Eldor Shomurodov'u gözüne kestirdi.

[Fotoğraf: DepoPhotos]

Roma'ya resmi teklif yapan sarı kırmızılılar, genç futbolcuyu satın alma opsiyonuyla kiralamayı hedefliyor. Listedeki isimlerden biri olan Vedat Muriç'in transferinden ise vazgeçildi.