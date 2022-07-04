Uzun süredir görüşmelerin sürdüğü Hollandalı golcü, 1 yıllığına kiralandı. 29 yaşındaki futbolcu, evraklarının yetişmesi halinde bugün İstanbul'da olacak ve Avusturya kampına katılacak.

Transfer döneminde Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'a imza attıran siyah beyazlılar, Atiba'nın da sözleşmesini uzatmıştı.

Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt transferinde ise pürüz çıktı. Alman ekibi, transfer sürecinin uzaması nedeniyle beklemeye geçti.

21 yaşındaki milli futbolcu için iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Rıdvan Yılmaz da takımla birlikte Avusturya'ya gidecek.