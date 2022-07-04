Haber Giriş: 4 Temmuz 2022 Pazartesi 17:31Son Güncelleme: Kaynak: TRT SPOR
Wout Weghorst Beşiktaş'ta
Beşiktaş, Wout Weghorst transferinde mutlu sona ulaştı. Siyah-beyazlı ekip, 29 yaşındaki Hollandalı santrforu sezon sonuna kadar kiraladı.
Uzun süredir görüşmelerin sürdüğü Hollandalı golcü, 1 yıllığına kiralandı. 29 yaşındaki futbolcu, evraklarının yetişmesi halinde bugün İstanbul'da olacak ve Avusturya kampına katılacak.
Transfer döneminde Romain Saiss, Gedson Fernandes ve Cenk Tosun'a imza attıran siyah beyazlılar, Atiba'nın da sözleşmesini uzatmıştı.
Rıdvan Yılmaz'ın Eintracht Frankfurt transferinde ise pürüz çıktı. Alman ekibi, transfer sürecinin uzaması nedeniyle beklemeye geçti.
21 yaşındaki milli futbolcu için iki kulüp arasındaki görüşmeler devam ediyor. Rıdvan Yılmaz da takımla birlikte Avusturya'ya gidecek.
Etiketler: Beşiktaş Transfer Haberleri
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