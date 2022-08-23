Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Muhammed, 1 kez fileleri sarstı, 1 de gol pası verdi.

Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarılarıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya’ya sonsuz başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/QhOjvX22BH