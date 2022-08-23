Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 17:12Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muhammed Gümüşkaya Westerlo'ya transfer oldu
Fenerbahçe, genç oyuncusu Muhammed Gümüşkaya'nın, Belçika ekibi Westerlo'ya transfer olduğunu duyurdu.
Fenerbahçe formasıyla 22 maça çıkan Muhammed, 1 kez fileleri sarstı, 1 de gol pası verdi.
Henüz 11 yaşında kalbindeki Sarı-Lacivert sevgiyle Kulübümüze ilk adımını atan; 10 yıl boyunca karakteri, çalışkanlığı ve başarılarıyla Akademimizin gururu olan, kariyerinde yeni bir sayfa açmak için bugün itibarıyla yuvadan uçan Muhammed Gümüşkaya’ya sonsuz başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/QhOjvX22BH— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2022
Etiketler: Fenerbahçe Transfer Haberleri
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