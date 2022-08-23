Haber Giriş: 23 Ağustos 2022 Salı 16:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Fenerbahçe'den Arda Güler ve annesine geçmiş olsun mesajı
[Fotograf: AA]
Fenerbahçe Kulübü, genç futbolcu Arda Güler ve annesi Serap Güler için geçmiş olsun mesajı yayımladı.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Genç futbolcumuz Arda Güler'in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir. Serap Güler'e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz."
Geçmiş olsun— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) August 23, 2022
Genç futbolcumuz Arda Güler’in annesi Serap Güler başarılı bir ameliyat geçirmiştir.
Serap Güler’e geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bir an önce eski sağlığına kavuşmasını temenni ediyoruz. pic.twitter.com/Xf7HMt6lWk
Etiketler: Fenerbahçe
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